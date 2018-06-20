Жителя Забайкалья осудили за убийство торговки спиртом

Он убил её, требуя спиртное
Забайкальский краевой суд огласил приговор по делу об убийстве в Шилкинском районе женщины, торговавшей спиртом. Подсудимый признан виновным, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В феврале 2018 года в одном из сёл Шилкинского района ранее судимый за убийство мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил приобрести спирт у незаконно торговавшей односельчанки. После отказа он напал на неё с ножом, нанес множественные колото-резаные ранения, от которых женщина скончалась на месте.
Не найдя в её доме спиртного, убийца сбежал, однако затем был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил мужчине наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 5 лет из которых он должен провести в тюрьме.
Кроме того, удовлетворены исковые требования о компенсации морального вреда в сумме 500 тыс. рублей и взыскании расходов на погребение в сумме более 70 тыс. рублей.
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