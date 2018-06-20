У него изъяли рыболовные сети и резиновую лодку
Очередное задержание провели сотрудники оперативной группы «Сарма» в Забайкальском национальном парке. Ночью 14 июня в Баргузинском заливе озера Байкал был задержан житель посёлка Усть-Баргузин при попытке установить рыболовные сети.
Составлен протокол об административном правонарушении. У задержанного изъяты рыболовные сети, резиновая лодка с вёслами.
- Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях согласно ст. 8.39 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, а также конфискацию орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Также в учреждении напомнили, что в России с 1 октября 2017 года запрещён вылов омуля в Байкале. Новые правила запрещают как промышленный, так и любительский вылов рыбы в летний период. Несмотря на риск получить штраф, некоторые граждане всё же сознательно идут на нарушение закона.
Жителя Бурятии задержали при установке сетей на Байкале
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он убил её, требуя спиртное
У него изъяли рыболовные сети и резиновую лодку
Эдуард Рукосуев не согласен с обвинением и намерен обжаловать приговор
Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима
Теперь они предстанут перед судом
Выяснилось, кто убил мужчину, труп которого был обнаружен на Комушке
Детский омбудсмен Иркутской области заявила, что квест-комнаты могут быть опасны
Водителю «Порше Кайена» вынесли приговор
Они успели срубить 10 сосен
ДТП случилось днём 19 июня в районе остановки Жуковского на улице Лермонтова в Иркутске
Он пытался подкупить транспортного полицейского
Они зафиксированы в трёх местах в столице Бурятии
Он несколько часов находился на аппарате ИВЛ
Они взяли деньги в центре занятости для открытия бизнеса
Инцидент произошёл в Советском районе