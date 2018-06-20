Жителя Бурятии задержали при установке сетей на Байкале

У него изъяли рыболовные сети и резиновую лодку



Очередное задержание провели сотрудники оперативной группы «Сарма» в Забайкальском национальном парке. Ночью 14 июня в Баргузинском заливе озера Байкал был задержан житель посёлка Усть-Баргузин при попытке установить рыболовные сети.



Составлен протокол об административном правонарушении. У задержанного изъяты рыболовные сети, резиновая лодка с вёслами.



- Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях согласно ст. 8.39 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, а также конфискацию орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Также в учреждении напомнили, что в России с 1 октября 2017 года запрещён вылов омуля в Байкале. Новые правила запрещают как промышленный, так и любительский вылов рыбы в летний период. Несмотря на риск получить штраф, некоторые граждане всё же сознательно идут на нарушение закона.

