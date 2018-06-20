Теперь они предстанут перед судом
Трое несовершеннолетних в Ангарске пойдут под суд по обвинению в квартирных кражах.
По мнению следствия, подростки в феврале 2018 года через балконную дверь проникли в квартиру в микрорайоне Майск и похитили имущество на сумму 6500 рублей.
В том же месяце они повторно проникли в эту квартиру и похитили имущество.
Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Ангарске три подростка дважды обокрали одну квартиру
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