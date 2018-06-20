Детский омбудсмен Иркутской области заявила, что квест-комнаты могут быть опасны
Обратить внимание на работу квест-комнат уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области Светлану Семёнову заставила ситуация, произошедшая в конце мая в Иркутске.
Во время игры при передвижении из одной комнаты в другую была разбита межкомнатная стеклянная дверь. В результате случившегося ребёнок получил резаные раны руки. В больнице девочке были наложены швы. Компания выплатила семье компенсацию, однако история ещё далека до завершения.
- Как показывает практика, - рассказала Светлана Семенова, - ситуации травмирования в квест-комнатах отнюдь не редкость. Подобные услуги отчасти хоть и регулируются -аконом РФ «О защите прав потребителей», но официальной сертификации квестов по уровню опасности, возрасту участников и другим параметрам не существует. В случае происшествия это создает серьезные препятствия на пути привлечения к ответственности организаторов квестов.
Светлана Семенова обратилась к родителям с рекомендацией быть внимательнее при выборе квестов для детей.
- Интерес к таким играм вполне понятен, - сказала уполномоченный. - Напичканная спецэффектами реальность привлекает не только детей, но и взрослых. Однако в правильном квесте не может быть ничего опасного. При выборе развлечений для ребёнка будьте бдительны, изучите все подробности игры. Не только с точки зрения сохранения физического здоровья. Избегайте квестов, где есть насилие и агрессия. Пусть детская игра будет связана с поисками, приключениями, загадками, направленными на развитие интуиции, смекалки, логики, командного мышления. Такие игры будут не только интересными, но и полезными.
В Иркутске ребёнок получил травму в квест-комнате
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