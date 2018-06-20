Виновника смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске отправили за решётку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водителю «Порше Кайена» вынесли приговор



Октябрьский районный суд Иркутск вынес приговор по уголовному делу о громком ДТП на плотине ГЭС. Водитель «Порше Кайена», по чьей вине погибли два человека, признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».



- Подсудимый приговорён к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, - сообщили в Октябрьском районном суде.



Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в декабре 2017 года. Пьяный водитель «Порше Кайен» врезался в «Ладу». Два пассажира погибли, ещё один получил тяжёлые травмы. Виновник ДТП сбежал с места трагедии.

