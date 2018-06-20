В Улан-Удэ выявлены незаконные рубки

Они зафиксированы в трёх местах в столице Бурятии



Незаконные порубки зафиксированы между микрорайонами Светлый и Забайкальский, в посёлке Аршан и на станции Дивизионной, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Между Светлым и Забайкальским вырублено 68 сосен, ущерб превышает 323 тысячи рублей. Увидев лесников, чёрные лесорубы скрылись, бросив автомобиль «Нива» с самодельным прицепом. Также на месте был обнаружен мусор, который здесь выбрасывали «чёрные лесорубы». Отделом полиции № 2 УМВД России по городу Улан-Удэ заведено уголовное дело, есть подозреваемые, ведётся следствие.



В посёлке Аршан неустановленные лица вырубили 58 сосен, причинив ущерб на сумму свыше 308 тысяч рублей. Материалы о порубке переданы в отдел полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ для принятия правового решения.



На станции Дивизионной неустановленные лица вырубили 47 сосен, ущерб превышает 219 тысяч рублей. Материалы о порубке также переданы в полицию для принятия правового решения. Имеется информация о подозреваемых лицах.



Горожане продолжают выбрасывать в пригородных лесах мусор. Подобный факт зафиксирован в микрорайоне Аршан. Гражданин, выбросивший 2 кубометра мусора, задержан. Материалы переданы в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.







