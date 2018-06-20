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Ребёнок перенёс кому, едва не утонув в бочке в Чите

Происшествия, 
Он несколько часов находился на аппарате ИВЛ

Ребёнок в возрасте 1 года и 2 месяцев перенёс кому, едва не утонув в бочке в Чите, сообщает ИА «Чита.Ру».

- 18 июня в краевую детскую клиническую больницу поступил ребёнок с диагнозом – острая асфиксия вследствие перенесённого утопления, отёк головного мозга, кома. Ребёнка госпитализировали в отделение реанимации, несколько часов он находился на аппарате ИВЛ. На сегодняшний день ребёнок в сознании, его состояние оценивается ближе к состоянию средней степени тяжести. Сегодня планируется перевод в профильное отделение, — сообщили в пресс-службе минздрава.

Источник «Читы.Ру» в правоохранительных органах сообщил, что мальчик играл со своим 4-летним братом. Происшествие произошло в посёлке Верх-Чита Читинского района.

несчастный случай кома
 
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