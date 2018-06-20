В Забайкалье за взятку осудили узбекистанца

Мужчина сначала нарушил режим пребывания, а потом стал фигурантом уголовного дела



Мировой суд в Чернышевском районе Забайкальского края рассмотрел уголовное дело гражданина Узбекистана. Он признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки.



2 апреля в пассажирском поезде № 99 сообщением «Владивосток-Москва» мужчина попытался дать взятку 2 тысячи рублей инспектору патрульно-постовой службы Читинского линейного отдела МВД на транспорте. И просил не составлять на него протокол за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Полицейский от взятки отказался.



С учётом признания вины и раскаяния, суд назначил нарушителю штраф 7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





