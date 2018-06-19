Залив на Байкале признали небезопасным для купания

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области назвало три водоёма, опасные для купания



Всего управлением проводится отбор и исследование проб воды открытых водоемов в 72 точках. За прошедшую неделю по результатам лабораторных исследований вода не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям в трёх местностях. Это Сарайский залив озера Байкал на Ольхоне, берег Братского водохранилища возле посёлка Балаганск и озеро Аляты.



Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.



В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания, сообщает пресс-служба ведомства.



