Управление Роспотребнадзора по Иркутской области назвало три водоёма, опасные для купания
Всего управлением проводится отбор и исследование проб воды открытых водоемов в 72 точках. За прошедшую неделю по результатам лабораторных исследований вода не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям в трёх местностях. Это Сарайский залив озера Байкал на Ольхоне, берег Братского водохранилища возле посёлка Балаганск и озеро Аляты.
Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения.
В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания, сообщает пресс-служба ведомства.
Залив на Байкале признали небезопасным для купания
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