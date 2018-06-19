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Читинца судят за убийство восьми человек из-за национальной ненависти

Происшествия, 
Первое заседание суда присяжных над обвиняемым в убийстве восьми человек прошло в Чите

В Забайкальском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Красноярова. Он обвиняется в лишении жизни восьми человек и покушении на убийство ещё семи

Решать судьбу Красноярова будет суд присяжных. С первого заседания - репортаж Артема Кондратьева.

- Ей в марте исполнилось 18, 16 марта. А 28 мая он её убил. Мне его жалко. Просто жалко и всё. Жалко, потому что у него ребенок, семья у него. Я посмотрю, каково им будет, - говорит потерпевшая Антонина Черепанова.

Убитая дочь Антонины Черпановой была студенткой, подрабатывала официанткой, чтобы помогать матери и двум сестрам. В ту злополучную майскую ночь 2013 года она гостила у друзей в поселке Песчанка. Убийца не пожалел никого. Тогда его жертвами стали гражданин Узбекистана, две русских девушки и их сосед. И это далеко не весь личный список подозреваемого. По версии следствия, вооружившись пистолетом и автоматом Калашникова, Евгений Краснояров стал убивать людей с 2006 года.

В зал судебного заседания Евгений Краснояров идет словно на прогулку, не обращая внимания на окружающие конвой и собаку. Да и оказавшись на скамье подсудимых, смотрит на всё происходящее как будто с недоумением. Совсем другие чувства испытывают родственники людей, которых, по мнению гособвинения, убил именно Краснояров. Мирамахмуд Рахимов лишился племянника. В молодого человека, продавца фруктов, убийца выпустил четыре пули из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ.

Также жертвами убийцы стали двое эмигрантов, продавцов фруктов на трассе Чита - Хабаровск и отец-одиночка Роман Чипизубов, которого убийца застрелил после конфликта на дороге. Всего же, считают прокуратура и следственный комитет, на счету забайкальского стрелка восемь убийств и покушение на жизнь еще семи человек.

- Также, испытывая ненависть к лицам таджикской и узбекской национальности, стремясь подчеркнуть неполноценность данных лиц, испытывая ложное чувство собственной исключительности, решил совершить убийства лиц других национальностей и лиц из круга их окружения.

Первое заседание будет далеко не последним. На кровавом пути стрелка осталось множество свидетелей и потерпевших. Его судьбу будет определять суд присяжных, сообщает ГТРК Чита.
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