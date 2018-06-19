По примерным подсчётам, в посылке находилось около 4000 доз
Сотрудники Кемеровской таможни пресекли крупную контрабанду наркотических средств в международном почтовом отправлении. Посылка с запрещённым веществом направлялась из Республики Перу в Новокузнецк.
Таможенники установили, что в посылке находится подозрительное вязкое вещество в многослойной упаковке. Сведения о нём 38-летний житель Новокузнецка, значившийся адресатом посылки, не указал. Ёмкость с веществом была изъята и направлена на исследование, которое показало: в составе жидкости содержится наркотическое средство диметилтриптамин.
Кроме того, в состав вещества входил алколоидхармин, который содержится в некоторых растениях, используется для изготовления галлюциногенов и усиливает действие наркотика.
В скором времени адресат посылки был задержан. Он рассказал, что однажды узнал про обряд, проводимый перуанскими шаманами с использованием специального напитка, и даже принял в нём участие, съездив в Перу. Подозреваемый пояснил, что решил ещё раз провести этот обряд, для чего и заказал данное вещество.
Общая масса жидкости составила 825,6 грамм. По примерным подсчётам в посылке находилось около 4000 доз на общую сумму порядка 6 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает Сибирское таможенное управление.
Для «перуанского» обряда сибиряк заказал наркотики на 6 миллионов
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