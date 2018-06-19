Любителю пьяной езды в Забайкалье условное наказание сменили реальным

Мужчина скрывался от суда полгода



Забайкалец, ранее дважды судимый за езду в нетрезвом виде, 26 мая 2017 года в Краснокаменске вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



- Зная о том, что уголовное дело в отношении него направлено в суд, опасаясь ответственности за содеянное, обвиняемый скрылся от суда, в связи с чем в декабре 2017 года объявлен в розыск. 17 мая 2018 года его местонахождение установлено, судебное следствие возобновлено, - поясняют в прокуратуре.



Суд приговорил его к двум годам колонии, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на 3 года.



- Ранее назначенное условное наказание заменено на реальное, мужчина находится в местах лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, - заключают в прокуратуре.



