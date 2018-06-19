В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

Клещи покусали уже более 2 тысяч человек в Бурятии



С начала сезона клещевой активности в медицинские организации обратился 2161 пострадавший от укусов клещей, в том числе 663 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Баргузинском, Закаменском районах Бурятии и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



На 14 июня в республике зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 2 случая заболевания клещевым боррелиозом и 9 случаев – клещевым риккетсиозом. Количество заболевших боррелиозом и риккетсиозом не превышает среднемноголетних значений.



На сегодняшний день в Бурятии от клещевого энцефалита привит 43261 человек.



В период сезона активности клещей специалисты напоминают жителям, что одним из надёжных способов уберечь себя от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Только своевременно проведённая прививка защитит вас от тяжёлых и летальных форм заболевания. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, отмечают они.



В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, следует не допускать присасывания клещей. Для этого необходимо:



- использовать средства, отпугивающие и уничтожающие клещей,

- носить защитную одежду,

- проводить само- и взаимоосмотры, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес

- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки,

- постараться не заносить в жилые помещения лесные цветы и др. растения.



В случае укуса необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, а снятого клеща - доставить в лабораторию для проведения исследований. Исследования клещей не только на вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», расположенной по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45а, и ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенной по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова 9а.



Лаборатории работают ежедневно в рабочие дни: с 8-30 до 16-45, обед с 12-13ч. (тел. 41-67-23 и 41-02-66).



