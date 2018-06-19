В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита

Клещи покусали уже более 2 тысяч человек в Бурятии
С начала сезона клещевой активности в медицинские организации обратился 2161 пострадавший от укусов клещей, в том числе 663 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Баргузинском, Закаменском районах Бурятии и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
На 14 июня в республике зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 2 случая заболевания клещевым боррелиозом и 9 случаев – клещевым риккетсиозом. Количество заболевших боррелиозом и риккетсиозом не превышает среднемноголетних значений.
На сегодняшний день в Бурятии от клещевого энцефалита привит 43261 человек.
В период сезона активности клещей специалисты напоминают жителям, что одним из надёжных способов уберечь себя от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Только своевременно проведённая прививка защитит вас от тяжёлых и летальных форм заболевания. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, отмечают они.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, следует не допускать присасывания клещей. Для этого необходимо:
- использовать средства, отпугивающие и уничтожающие клещей,
- носить защитную одежду,
- проводить само- и взаимоосмотры, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес
- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки,
- постараться не заносить в жилые помещения лесные цветы и др. растения.
В случае укуса необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, а снятого клеща - доставить в лабораторию для проведения исследований. Исследования клещей не только на вирусный энцефалит, но и другие заболевания, передающиеся клещами, проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», расположенной по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45а, и ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенной по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова 9а.
Лаборатории работают ежедневно в рабочие дни: с 8-30 до 16-45, обед с 12-13ч. (тел. 41-67-23 и 41-02-66).
В Бурятии зафиксирован первый случай клещевого энцефалита
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Клещи покусали уже более 2 тысяч человек в Бурятии
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело, но родственники намерены наказать врачей
Родственники безуспешно искали пропавшего мужчину
На территории крупного предприятия горят нефтепродукты
Водитель получил небольшие травмы
Родные умершей вдовы участника войны оказались шокированы справкой о смерти
Две трагедии на воде за один выходной день зафиксированы в Иркутской области
В Уфе уроженец Улан-Удэ угнал 3 автомобиля, два из них он успел реализовать до задержания
Под суд пойдёт бывший высокопоставленный сотрудник агентства лесного хозяйства
Иномарку занесло от врезавшегося в неё «Форд Форуса»
За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров
Парень не побоялся залезть по балконным решёткам
Ущерб составил 48 тысяч рублей
ДТП произошло на улице Бабушкина
Руководитель отдела внутренних дел по Тункинскому району дал указание скрыть факт наезда на человека