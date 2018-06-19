19 Июня

18 Июня

Популярное

Житель Иркутской области зарезал и спрятал тело приятеля

Происшествия, 
Родственники безуспешно искали пропавшего мужчину

В районе 104 км трассы «Братск-Кодинск» было обнаружено тела 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, в мае 2018 года в сторожке на территории лесоделяны, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, двое работников распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс потерпевшему ножевое ранение. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, - поясняют сыщики.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело и прикрыл его под ветками и мхом. Спустя некоторое время в полицию обратились родственники потерпевшего с заявлением о пропаже мужчины.

- В ходе проведения сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Заларинского района. В ходе следствия он дал признательные показания и указал место сокрытия тела, - сообщают в СКР.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Братске горит лесопромышленный комплекс (фото)
В Братске горит лесопромышленный комплекс (фото)
Происшествия, 19.06.2018
На территории крупного предприятия горят нефтепродукты
В Чите автомобиль ОВО провалился в яму на дороге
В Чите автомобиль ОВО провалился в яму на дороге
Происшествия, 19.06.2018
Водитель получил небольшие травмы
В Бурятии врачи пытаются схитрить после смерти женщины
В Бурятии врачи пытаются схитрить после смерти женщины
Происшествия, 19.06.2018
Родные умершей вдовы участника войны оказались шокированы справкой о смерти
В Иркутской области утонули двое мужчин
Происшествия, 19.06.2018
Две трагедии на воде за один выходной день зафиксированы в Иркутской области
Улан-удэнца осудили в Уфе за угон трёх иномарок
Происшествия, 19.06.2018
В Уфе уроженец Улан-Удэ угнал 3 автомобиля, два из них он успел реализовать до задержания
В Иркутской области экс-лесника будут судить за взятку в 400 тысяч
Происшествия, 19.06.2018
Под суд пойдёт бывший высокопоставленный сотрудник агентства лесного хозяйства
В центре Улан-Удэ «Ниссан» врезался в дерево
В центре Улан-Удэ «Ниссан» врезался в дерево
Происшествия, 19.06.2018
Иномарку занесло от врезавшегося в неё «Форд Форуса»
В Бурятии действует один лесной пожар
Происшествия, 19.06.2018
За прошедшие сутки на территории Бурятии проводились работы по тушению 6 лесных пожаров
В Братске неизвестный герой спас двух детей на пожаре (видео)
В Братске неизвестный герой спас двух детей на пожаре (видео)
Происшествия, 19.06.2018
Парень не побоялся залезть по балконным решёткам
Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП (фото)
Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП (фото)
Происшествия, 19.06.2018
ДТП произошло на улице Бабушкина
Бывший начальник ОВД в Бурятии осужден за сокрытие преступления
Бывший начальник ОВД в Бурятии осужден за сокрытие преступления
Происшествия, 19.06.2018
Руководитель отдела внутренних дел по Тункинскому району дал указание скрыть факт наезда на человека
В Чите снесли здание после гибели в нём 15-летнего детдомовца
Происшествия, 18.06.2018
Аварийное здание столовой, в котором погиб 15-летний воспитанник Черновского детского дома, снесли
Двух из пострадавших при ЧП в иркутском ТЦ детей выписали из больницы
Происшествия, 18.06.2018
Два ребёнка, получившие ожоги во время показа фокусов в торгово-развлекательном центре в Иркутске 1 июня, выписаны из больницы
Вторую неделю продолжаются поиски пропавшей в Братске девочки
Происшествия, 18.06.2018
Масштаб мероприятий и количество привлечённых к поисковой операции пропавшей 9 июня в Братске Алины Шакировой продолжает расти

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^