Житель Иркутской области зарезал и спрятал тело приятеля

Родственники безуспешно искали пропавшего мужчину



В районе 104 км трассы «Братск-Кодинск» было обнаружено тела 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



- По версии следствия, в мае 2018 года в сторожке на территории лесоделяны, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, двое работников распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанёс потерпевшему ножевое ранение. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, - поясняют сыщики.



Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело и прикрыл его под ветками и мхом. Спустя некоторое время в полицию обратились родственники потерпевшего с заявлением о пропаже мужчины.



- В ходе проведения сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Заларинского района. В ходе следствия он дал признательные показания и указал место сокрытия тела, - сообщают в СКР.



Сейчас мужчина находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

