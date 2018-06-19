В Иркутской области экс-лесника будут судить за взятку в 400 тысяч

Под суд пойдёт бывший высокопоставленный сотрудник агентства лесного хозяйства



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Катангскому лесничеству. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, с сентября 2015 года по июль 2016 года начальник территориального отдела агентства лесного хозяйства по Катангскому лесничеству получил через посредников взятки в общей сумме 400 тысяч рублей. Взамен обвиняемый незаконно, без фактической проверки, подписал акты приёма-передачи лесных участков по договору аренды лесных участков, предназначенных для проведения геологоразведочных работ. Согласно актам, организация, проводившая данные работы, участки вернула в лесничество в состоянии, якобы пригодном для ведения лесного хозяйства.



- В этот же период времени посредник во взяточничестве совместно с представителем субподрядной организации, выполнявшей геологоразведочные работы на вышеуказанных лесных участках, совершили хищение не менее 4,6 миллионов рублей, принадлежащих лицу, передавшему взятки. Злоумышленники утверждали, что данная сумма предназначалась для передачи в качестве взятки в территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской области по Катангскому лесничеству. Получив деньги, они распорядились ими по собственному усмотрению, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

