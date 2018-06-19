Пьяная жительница Бурятии подожгла «Птичник»

Ущерб составил 48 тысяч рублей
Прокуратура Хоринского района Бурятии утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы улуса Анинск. Она обвиняется в уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- По версии органа дознания, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном массиве местности «Птичник» развела костер на лесной подстилке в месте с подсохшей травой. От сильного порывистого ветра и допущенной преступной небрежности источник открытого огня переместился за пределы костра, что привело к распространению огня в лесном массиве и уничтожению лесных насаждений, - поясняют в прокуратуре.
Лесному фонду причинён ущерб в размере более 48 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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