Пьяная жительница Бурятии подожгла «Птичник»

Ущерб составил 48 тысяч рублей



Прокуратура Хоринского района Бурятии утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы улуса Анинск. Она обвиняется в уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- По версии органа дознания, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном массиве местности «Птичник» развела костер на лесной подстилке в месте с подсохшей травой. От сильного порывистого ветра и допущенной преступной небрежности источник открытого огня переместился за пределы костра, что привело к распространению огня в лесном массиве и уничтожению лесных насаждений, - поясняют в прокуратуре.



Лесному фонду причинён ущерб в размере более 48 тысяч рублей.



Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

