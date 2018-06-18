Два ребёнка, получившие ожоги во время показа фокусов в торгово-развлекательном центре в Иркутске 1 июня, выписаны из больницы
Ещё четверо пострадавших школьников остаются в ожоговом центре, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.
ЧП произошло в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Комсомолл» в Иркутске, в научно-развлекательном центре «Гравитация». Во время демонстрации химических опытов произошел выброс газа, который загорелся. В результате сидевшие в первом ряду зрители, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет.
- Двое детей, находившихся на дневном стационаре, выписаны. В больнице остаются четверо, определенных на круглосуточный стационар. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, - сказала сотрудница пресс-службы.
По ее словам, наиболее пострадавшему ребенку потребуется операция по кожной пластике.
- Это операция проводится по медицинским показаниям для того, чтобы раны лучше заживали. Она будет проведена в ближайшие дни, - уточнила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, обвиняемыми являются директор компании-организатора химических опытов в «Гравитации» Наталья Соболева и техдиректор фирмы Олег Соболев. Они помещены под домашний арест до 31 июля. Еще двое молодых людей 16 и 19 лет - экскурсоводы, непосредственно проводившие опыты, находятся под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС.
Двух из пострадавших при ЧП в иркутском ТЦ детей выписали из больницы
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