Аварийное здание столовой, в котором погиб 15-летний воспитанник Черновского детского дома, снесли
О сносе здания 18 июня ИА «Чита.Ру» сообщил начальник управления организации деятельности учреждений министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.
Несчастный случай произошёл днём 16 мая в здании бывшей столовой, которую планировалось переоборудовать под тренажёрный зал. По информации источника, мальчик играл в здании вопреки запрету, когда случился обвал. Вскоре директора Черновского детского дома Александра Юрманова задержали, но отпустили из-за нарушений при задержании. Правительство Забайкальского края решило снести здание, а суд постановил оставить на свободе директора на время расследования.
- 31 мая работы по сносу здания столовой завершены. На этом месте ровная площадка. Работа выполняла строительная подрядная организация. Сейчас там ровное место, — уточнил Казаченко.
В 2016 году прокуратура требовала снести аварийное здание. Но тогда возникла проблема с установлением собственника здания. В январе 2017 года суд постановил обязать администрацию учреждения обеспечить безопасность детей на объекте.
В Чите снесли здание после гибели в нём 15-летнего детдомовца
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