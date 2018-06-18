Вторую неделю продолжаются поиски пропавшей в Братске девочки

Масштаб мероприятий и количество привлечённых к поисковой операции пропавшей 9 июня в Братске Алины Шакировой продолжает расти
Кроме сотрудников полиции, которые осуществляют информирование и опрос жителей, а также решают ряд оперативных задач по установлению лиц, которые могли контактировать с девочкой в день её исчезновения, огромную помощь оказывают волонтёрские организации. К братчанам присоединились специалисты из столицы, которые координируют работу добровольных помощников. Десятки сотрудников МВД посекундно просматривают все записи с камер наблюдения, установленных в районе пропажи ребёнка.
В ходе изучения видео, возникла необходимость установить личности людей и получить помощь очевидцев, которые могли видеть Алину непосредственно перед исчезновением либо тех людей, с которыми она могла общаться.
- Двое молодых людей в спортивных костюмах и кроссовках выходили с переулка Новый на пешеходный переход, где девочка обогнала их в 21 час 02 минуты, что зафиксировано камерой наблюдения. За ними двигалась женщина с зонтом. Просим отозваться этих людей. Так же устанавливается мужчина, покупавший воду в магазине «Алые паруса», который мог видеть пропавшую девочку. Ваша помощь может быть полезна для установления объективной картины происшествия, - поясняют в пресс-службе МВД.
Напоминаем, что 9 июня около 20 часов 20 минут Алина Шакирова находилась в магазине «Облака» по улице Баркова, 15, где разговаривала с мамой. Затем около девяти часов она от своего дома по ул. Баркова, 19 пошла в сторону ТК «Алые паруса». На одной из камер наблюдения видно, как девочка перебегает дорогу по пешеходному переходу в районе остановки общественного транспорта «Телерадиокомпания Братск» в сторону аптечного павильона «Панацея».
Полиция просит откликнуться тех, кто после 20 часов 9 июня проезжал на личном транспорте в районе улиц Баркова – Янгеля от (до) торгового центра «Байкал» до (от) перекрёстка улиц Янгеля – Баркова в обоих направлениях для изучения видеорегистраторов.
Обращают внимание пассажиров троллейбусного маршрута №4, проезжавших в вышеуказанном направлении до конечной остановки на улице Ломоносова. Возможно, кто-то заметил Алину в салоне троллейбуса.
Если вы видели девочку, обратили внимание, куда она направлялась, обязательно позвоните по телефону 8-952-630-87-10, либо сообщите в ОП №1 МУ МВД России «Братское» по телефонам: 8 (3953) 41-20-03 или 02 (102 – с мобильного). Телефон волонтерской поисковой организации: 89645468898, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Вторую неделю продолжаются поиски пропавшей в Братске девочки
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