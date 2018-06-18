Андрею Самаринову продлили домашний арест

Домашний арест бывшему главе Тункинского района Бурятии продлили на два месяца
Экс-главеТункинского района Андрею Самаринову продлили срок домашнего ареста до середины августа, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
- Проверив представленные материалы, выслушав мнения сторон, суд пришёл к выводу, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, не отпали и не изменились, - уточняют в суде.
Постановлением Советского районного суда от 15 июня 2018 года заявленное ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под домашним арестом Андрея Самаринова продлён на 2 месяца и двое суток, а всего до 3 месяцев 23 суток, то есть до 19 августа 2018 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший глава Тункинского района Бурятии подозревается в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, Самаринов на посту главы Тункинского района решил обманом похитить муниципальное имущество – земельный участок и три строения здравницы, расположенной в местности Вышка. Для этого была сделана заниженная оценка имущества, после чего Самаринов поручил своему заместителю передать землю и строения в уставной капитал подконтрольной ему фирмы под видом муниципального партнёрства для проведения якобы реновации местных здравниц.
- Затем глава района при помощи сообщников создал ещё одну подконтрольную себе компанию. В её уставной капитал перекочевало то самое муниципальное имущество, которое должно было обновиться за счёт обещанных частных инвестиций. Однако, в реальности комплекс муниципальной здравницы был просто похищен главой района, чем причинен имущественный ущерб местному бюджету в особо крупном размере, - сообщало СУ СКР по Бурятии.
На одном из допросов в начале мая Самаринов признался в хищении, а также рассказал об ещё одном факте мошенничества.
Дела объединили в одно производство с уголовным делом в отношении бывшего заместителя главы Тункинского района Юрия Хоренова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Расследование уголовного дела продолжается.
Андрею Самаринову продлили домашний арест
Происшествия, Фото:
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