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Вагоны с углём сошли с рельсов в Иркутской области

Происшествия, 
ЧП произошло сегодня днём

В 13:40 местного времени в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углем.

Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На месте работает восстановительный поезд станции Тайшет.

Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет.

сход с рельсов
 
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