Вагоны с углём сошли с рельсов в Иркутской области

ЧП произошло сегодня днём



В 13:40 местного времени в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углем.



Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет, сообщает пресс-служба ВСЖД.



На месте работает восстановительный поезд станции Тайшет.



Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет.



