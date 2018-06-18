ЧП произошло сегодня днём
В 13:40 местного времени в границах сортировочной горки станции Тайшет Иркутской области при отправлении состава произошёл сход пяти грузовых вагонов с углем.
Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На месте работает восстановительный поезд станции Тайшет.
Задержек пассажирских поездов дальнего и пригородного следования нет.
Вагоны с углём сошли с рельсов в Иркутской области
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