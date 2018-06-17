В Улан-Удэ порванный кабель обесточил дом

16-го июня в 17:50 при проведении земляных работ подрядчиком ТГК-14, ООО «Инал», был порван кабель 0,4 кВ



В связи с этим был обесточен жилой дом по адресу пр. Строителей, 22. В 20:19 потребителей запитали по временному кабелю, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.

