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В Улан-Удэ порванный кабель обесточил дом

Происшествия, 
16-го июня в 17:50 при проведении земляных работ подрядчиком ТГК-14, ООО «Инал», был порван кабель 0,4 кВ

В связи с этим был обесточен жилой дом по адресу пр. Строителей, 22. В 20:19 потребителей запитали по временному кабелю, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.
авария в электроснабжении
 
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