Вмешавшийся в ссору двух братьев в Бурятии получил ножом в живот

Молодые люди отмечали праздник Белого месяца



Еравнинский районный суд признал безработного местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.



Как говорится в приговоре, 20 февраля этого года в одном из сёл в пустующем доме четверо молодых людей поздним вечером отмечали праздник Белого месяца.



Между двумя из них, братьями, произошла ссора из-за сигареты. Один из их собутыльников вступился за одного из ссорящихся. Он ударил второго кулаком по лицу, повалил на пол, сел сверху и ударил ещё два раза. После встал и пнул ногой вновь в лицо. Дерущихся разняли.



Побитый брат обиделся, достал из своего рюкзака самодельный нож, и, как показал суду, хотел напугать обидчика. Он ударил его один раз в живот. Но жертва оказала сопротивление: парень схватил его за ноги и уронил на пол. Нападавший из этого положения ударил ещё два раза ножом в шею и в плечо. Оттолкнул раненного и сказал, чтобы вызвали скорую.



С учётом смягчающих обстоятельств, а также данных о личности подсудимого, который в целом характеризуется положительно, ранее не судим, примирение с потерпевшим, суд пришёл к выводу о возможности исправления молодого человека и назначил 3 года условно. Также оказалось, что и потерпевший, и осуждённый состоят на учёте у психиатра. Приговор суда вступил в законную силу.





