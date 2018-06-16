Полиция объявила об окончании розыска
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 14 июня ушёл из дома в селе Усть-Брянь 22-летний житель Заиграевского района и не вернулся. Родные подали в розыск.
- Молодой человек самостоятельно вернулся домой. С ним все в порядке, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
22-летний житель Усть-Бряни в Бурятии нашёлся
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