22-летний житель Усть-Бряни в Бурятии нашёлся

Полиция объявила об окончании розыска



Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь на 14 июня ушёл из дома в селе Усть-Брянь 22-летний житель Заиграевского района и не вернулся. Родные подали в розыск.



- Молодой человек самостоятельно вернулся домой. С ним все в порядке, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







