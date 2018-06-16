Укравший в Иркутске миллион у улан-удэнца бомж получил срок

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор ранее неоднократно судимому жителю города, сообщает пресс-служба суда.Как сообщал «Байкал-Daily», 5 января в полицию Иркутска обратился житель Бурятии с заявлением о том, что у него в одном из кафе вблизи железнодорожного вокзала украли барсетку с деньгами.Суд установил, что обвиняемый выпивал в этом кафе/ Pа соседним столиком уснул предприниматель из Бурятии. Рядом с ним на стуле лежала барсетка. Вор, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошёл, взял сумку, в которой находились 990 тысяч рублей, и скрылся.По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что преступники - двое бездомных. Полицейские составили ориентировку, передали её всем наружным нарядам. Позже подозреваемые были задержаны, они признались, что поделили деньги.Из похищенных денег потерпевшему после задержания вор вернули 700 тысяч рублей, более 200 тысяч он отдал знакомому, остальные потратил на такси, купил продукты питания и сигареты.Суд дал ему 2 года и 9 месяцев в исправительной колонии особого режима.