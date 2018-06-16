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16 Июня

15 Июня

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В Бурятии тушат 5 возникших из-за гроз лесных пожаров

Происшествия, 
Ещё пять возгораний находятся под наблюдением

15 июня в Бурятии проводились работы по тушению 9 лесных пожаров в Баргузинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах Бурятии.

По состоянию на 0.00 часов 16 июня 4 очага ликвидировано, ещё три локализовано, 2 очага продолжает действовать в Северо-Байкальском районе, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Кроме того, под наблюдением находятся 5 термоточек в Муйском, Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён.

Все очаги возникли из-за гроз, по данным Главного управления МЧС по Бурятии

Пожары в прошедшие сутки тушили более 270 человек - лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской авиабазы авиалесохраны и лесопользователи. Привлечено 55 единиц лесопожарной техники. Происходит перегруппировка сил и средств пожаротушения в Северо-Байкальский район.

В выходные дни проводится усиленное патрулирование лесных массивов. За прошедшие сутки проведено 111 рейдов, выявлено 23 нарушения особого противопожарного режима. С начала пожароопасного сезона составлено более 1300 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сумма наложенных штрафов составила более 2,2 миллиона рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт административный штраф для граждан от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
лесные пожары
 
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