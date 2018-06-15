За оскорбление транспортного полицейского в Иркутской области возбуждено два уголовных дела в отношении 32-летнего жителя Хакасии и 38-летнего жителя города Красноярска
По данным следствия, днём 1 июня в здании аэровокзала города Усть-Кут мужчины, возвращаясь с вахты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, о оскорбили сотрудника линейного отдела полиции грубой нецензурной бранью.
Расследование уголовных дел продолжается, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
В Иркутской области возбудили дела на обматеривших полицейских мужчин
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За оскорбление транспортного полицейского в Иркутской области возбуждено два уголовных дела в отношении 32-летнего жителя Хакасии и 38-летнего жителя города Красноярска
На берегах Ангары появились таблички «Купаться запрещено»
Пожилой водитель не признал свою вину
Девочку запечатлели камеры видеонаблюдения
Трамвай загорелся из-за сегодняшнего дождя
Пожар потушили за 10 минут
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей
Укусы отмечены во всех районах республики и Улан-Удэ
Его застрелили в прошлом году в подъезде дома
Рубки незаконно провели на сотне гектаров в уникальном заказнике
Он ушёл из дома ночью и исчез
Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии
Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии
Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов