В Иркутской области возбудили дела на обматеривших полицейских мужчин

За оскорбление транспортного полицейского в Иркутской области возбуждено два уголовных дела в отношении 32-летнего жителя Хакасии и 38-летнего жителя города Красноярска



По данным следствия, днём 1 июня в здании аэровокзала города Усть-Кут мужчины, возвращаясь с вахты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, о оскорбили сотрудника линейного отдела полиции грубой нецензурной бранью.



Расследование уголовных дел продолжается, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

