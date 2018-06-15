Пропавшую в Братске 9-летнюю девочку видели у торгового центра

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девочку запечатлели камеры видеонаблюдения



В Братске 9 июня возле торгового комплекса «Байкал» была замечена девочка, внешне похожая на объявленную в розыск 9-летнюю Алину Шакирову. Съёмка сделана около 21 часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Также 9 июня около 21-22 часов вечера около торгового центра «Алые паруса» по улице Янгеля, на остановке общественного транспорта «ТРК Братск» Алина перебегала пешеходный переход в сторону павильона аптеки «Панацея».



Узнавших на видео пробегающую девочку, полиция просит сообщить по телефону 8-952-630-87-10.



Поиски Алины Шакировой продолжаются. К сотрудникам полиции присоединяются неравнодушные жители города. Они помогают обследовать территорию микрорайона, где пропала девочка, а также гаражные кооперативы, строящиеся объекты, оказывают другую помощь.



Как сообщал «Байкал-Daily», 9-летняя Алина из Братска пропала 9 июня. В розыске ребёнка задействовано свыше 300 сотрудников полиции и волонтёров. С момента обращения в правоохранительные органы обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий. Поиски продолжаются.



