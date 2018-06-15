Девочку запечатлели камеры видеонаблюдения
В Братске 9 июня возле торгового комплекса «Байкал» была замечена девочка, внешне похожая на объявленную в розыск 9-летнюю Алину Шакирову. Съёмка сделана около 21 часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Также 9 июня около 21-22 часов вечера около торгового центра «Алые паруса» по улице Янгеля, на остановке общественного транспорта «ТРК Братск» Алина перебегала пешеходный переход в сторону павильона аптеки «Панацея».
Узнавших на видео пробегающую девочку, полиция просит сообщить по телефону 8-952-630-87-10.
Поиски Алины Шакировой продолжаются. К сотрудникам полиции присоединяются неравнодушные жители города. Они помогают обследовать территорию микрорайона, где пропала девочка, а также гаражные кооперативы, строящиеся объекты, оказывают другую помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9-летняя Алина из Братска пропала 9 июня. В розыске ребёнка задействовано свыше 300 сотрудников полиции и волонтёров. С момента обращения в правоохранительные органы обследовано около тысячи многоэтажных домов и частных подворий. Поиски продолжаются.
Пропавшую в Братске 9-летнюю девочку видели у торгового центра
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилой водитель не признал свою вину
Девочку запечатлели камеры видеонаблюдения
Трамвай загорелся из-за сегодняшнего дождя
Пожар потушили за 10 минут
Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 70 тысяч рублей
Укусы отмечены во всех районах республики и Улан-Удэ
Его застрелили в прошлом году в подъезде дома
Рубки незаконно провели на сотне гектаров в уникальном заказнике
Он ушёл из дома ночью и исчез
Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии
Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии
Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов
Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний