В Бурятии около двух тысяч человек покусали клещи

Укусы отмечены во всех районах республики и Улан-Удэ



С начала сезона клещевой активности в Бурятии зарегистрировано 1784 обращения по поводу присасывания клещей, из них 558 детей. Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ.



Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Баргузинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах и в Улан-Удэ.



На 8 июня привито более 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, следует не допускать присасывания клещей. Для этого необходимо:



- использовать средства, отпугивающие и уничтожающие клещей,



- носить защитную одежду,



- проводить само- и взаимоосмотры, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес,



- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки,



- постараться не заносить в жилые помещения лесные цветы и растения.



