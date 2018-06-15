Укусы отмечены во всех районах республики и Улан-Удэ
С начала сезона клещевой активности в Бурятии зарегистрировано 1784 обращения по поводу присасывания клещей, из них 558 детей. Отмечены укусы во всех районах республики и Улан-Удэ.
Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Баргузинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах и в Улан-Удэ.
На 8 июня привито более 42 тысяч человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, следует не допускать присасывания клещей. Для этого необходимо:
- использовать средства, отпугивающие и уничтожающие клещей,
- носить защитную одежду,
- проводить само- и взаимоосмотры, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берёте с собой в лес,
- при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки,
- постараться не заносить в жилые помещения лесные цветы и растения.
В Бурятии около двух тысяч человек покусали клещи
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рубки незаконно провели на сотне гектаров в уникальном заказнике
Он ушёл из дома ночью и исчез
Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии
Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии
Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов
Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных
Инцидент произошёл в Октябрьском районе Улан-Удэ
Суд наказал его предупреждением
Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков
Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
Женщина с двумя детьми просит у неравнодушных людей помощи