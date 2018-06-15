Его застрелили в прошлом году в подъезде дома
Первый заместитель прокурора области Иркутска утвердил обвинительное заключение заказчику и исполнителю убийства коллектора.
В ночь с 17 на 18 мая 2017 года мужчину застрелили двумя выстрелами в подъезде дома в Иркутске. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.
Убийство длительное время оставалось нераскрытым – с мая 2017 года по январь 2018 года. Благодаря слаженным действиям оперативных служб и следственных органов виновные лица привлечены к уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 января при поддержке отряда СОБР Росгвардии был задержан предположительный киллер. Им оказался нигде не работающий, ранее не судимый местный житель.
На следующий день был задержан и заказчик преступления. Им оказался иркутский предприниматель, который длительное время был знаком с коллектором. Установлено, что незадолго до убийства между мужчинами произошёл конфликт.
Он склонил к совершению преступления за вознаграждение не имеющего постоянного места жительства, официально нигде не трудоустроенного 34-летнего мужчину. Передал ему обрез, заряженный патронами, а также сотовый телефон.
Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения, по существу.
В Иркутске будут судить убийц коллектора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рубки незаконно провели на сотне гектаров в уникальном заказнике
Он ушёл из дома ночью и исчез
Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии
Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии
Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов
Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных
Инцидент произошёл в Октябрьском районе Улан-Удэ
Суд наказал его предупреждением
Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков
Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
Женщина с двумя детьми просит у неравнодушных людей помощи