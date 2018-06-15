В Иркутске будут судить убийц коллектора

Его застрелили в прошлом году в подъезде дома



Первый заместитель прокурора области Иркутска утвердил обвинительное заключение заказчику и исполнителю убийства коллектора.



В ночь с 17 на 18 мая 2017 года мужчину застрелили двумя выстрелами в подъезде дома в Иркутске. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.



Убийство длительное время оставалось нераскрытым – с мая 2017 года по январь 2018 года. Благодаря слаженным действиям оперативных служб и следственных органов виновные лица привлечены к уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Как сообщал «Байкал-Daily», 22 января при поддержке отряда СОБР Росгвардии был задержан предположительный киллер. Им оказался нигде не работающий, ранее не судимый местный житель.



На следующий день был задержан и заказчик преступления. Им оказался иркутский предприниматель, который длительное время был знаком с коллектором. Установлено, что незадолго до убийства между мужчинами произошёл конфликт.



Он склонил к совершению преступления за вознаграждение не имеющего постоянного места жительства, официально нигде не трудоустроенного 34-летнего мужчину. Передал ему обрез, заряженный патронами, а также сотовый телефон.



Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения, по существу.

