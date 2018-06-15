В Иркутской области вырубили реликтовый лес на 880 миллионов

Рубки незаконно провели на сотне гектаров в уникальном заказнике



Вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь», расположенного вдоль реки Киренга в Иркутской области, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



Заказник входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, чёрный аист, клоктуна.



- В сентябре прошлого года сотрудники филиала «Рослесозащиты» — «Центр защиты леса Иркутской области» провели лесопатологическое обследование лесных участков заказника. В нарушение требований лесного законодательства, они назначили санитарно-оздоровительные мероприятия - сплошные рубки. Проведение рубки было согласовано и.о. руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, который в настоящее время занимает руководящую должность в министерстве лесного комплекса Иркутской области, - уточняют в Байкальской природоохранной прокуратуры.



Особо ценный реликтовый лес на площади 116 гектаров был вырублен сплошным способом под видом санитарных рубок.



В результате лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на 880 миллионов рублей.



Прокуратура объявила предостережение директору Казаченско-Ленского лесхоза о недопустимости продолжения запланированной вырубки 500 гектаров леса на территории заказника.



Возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



Задержаны должностные лица министерства лесного комплекса Иркутской области, «ЦЗЛ Иркутской области», «Казаченско-Ленского лесхоза», проводятся следственные действия.

