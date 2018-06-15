Ангарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии
Он признан виновным во взяточничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В 2017 году мужчина согласился на предложение одного из осуждённых передавать ему за деньги запрещённые телефоны. Инспектор трижды передал их осуждённому, получая каждый раз взятку.
Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью.
Суд назначил наказание бывшему сотруднику исправительной колонии в виде условного лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
В Ангарске сотрудник колонии брал взятки от осуждённого
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