Половина Улан-Удэ осталась без света из-за отключения генераторов в Монголии и Бурятии

Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне половина Улан-Удэ осталась без света. АО «Улан-Удэ Энерго» по команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ отключил потребителей.



На одном из генерирующих объектов в энергосистеме Монголии, Улан-Баторской ТЭЦ-4, вчера в 9:32 по московскому времени произошло аварийное отключение турбогенератора, через 25 минут аварийно отключился энергоблок на Гусиноозёрской ГРЭС, прокомментировали «Байкал-Daily» в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).



Из-за этих отключений генерация снизилась на 285 МВт. Это привело к возникновению недопустимого режима в энергосистеме Бурятии - на линиях электропередачи между Бурятией и Иркутском перетоки мощности превысили максимально допустимые.



- Недопустимые перетоки мощности могли привести к повреждению электросетевого оборудования и длительному прекращению электроснабжения потребителей, - объяснили «Байкал-Daily» специалисты.



Для увеличения пропускной способности электрической сети диспетчер ОДУ Сибири отдал команды на включение в работу из ремонта линии электропередачи ВЛ 220 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Чита I цепь и ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозерская ГРЭС № 1. Для восстановления генерации и устранения дефицита мощности диспетчер ОДУ Сибири отдал команду на включение энергоблока №4 Гусиноозёрской ГРЭС.



Чтобы восстановить баланс нагрузки и потребления и предотвратить недопустимый режим на линиях электропередачи между Бурятией и Иркутском на период включения из ремонта линий электропередачи диспетчер ОДУ Сибири отдал команду на отключение части потребителей по графикам временного отключения потребления.



- В энергосистеме Бурятии величина отключения потребления составила около 60 МВт, в энергосистеме Забайкальского края - 10 МВт, - разъяснили в ОДУ Сибири.



После ввода в работу линий электропередачи, увеличивающих пропускную способность электрической сети, недопустимый режим был ликвидирован. После этого началось восстановление электроснабжения потребителей.



В 11:11 по московскому времени по команде диспетчера ОДУ Сибири были включены все отключённые потребители в Забайкальском крае. В 12:00 - в Бурятии.





