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Половина Улан-Удэ осталась без света из-за отключения генераторов в Монголии и Бурятии

Половина Улан-Удэ осталась без света из-за отключения генераторов в Монголии и Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Масштабное отключение электроэнергии в Забайкалье и Бурятии произошло во избежание развития аварии

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне половина Улан-Удэ осталась без света. АО «Улан-Удэ Энерго» по команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ отключил потребителей.

На одном из генерирующих объектов в энергосистеме Монголии, Улан-Баторской ТЭЦ-4, вчера в 9:32 по московскому времени произошло аварийное отключение турбогенератора, через 25 минут аварийно отключился энергоблок на Гусиноозёрской ГРЭС, прокомментировали «Байкал-Daily» в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

Из-за этих отключений генерация снизилась на 285 МВт. Это привело к возникновению недопустимого режима в энергосистеме Бурятии - на линиях электропередачи между Бурятией и Иркутском перетоки мощности превысили максимально допустимые.

- Недопустимые перетоки мощности могли привести к повреждению электросетевого оборудования и длительному прекращению электроснабжения потребителей, - объяснили «Байкал-Daily» специалисты.

Для увеличения пропускной способности электрической сети диспетчер ОДУ Сибири отдал команды на включение в работу из ремонта линии электропередачи ВЛ 220 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Чита I цепь и ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозерская ГРЭС № 1. Для восстановления генерации и устранения дефицита мощности диспетчер ОДУ Сибири отдал команду на включение энергоблока №4 Гусиноозёрской ГРЭС.

Чтобы восстановить баланс нагрузки и потребления и предотвратить недопустимый режим на линиях электропередачи между Бурятией и Иркутском на период включения из ремонта линий электропередачи диспетчер ОДУ Сибири отдал команду на отключение части потребителей по графикам временного отключения потребления.

- В энергосистеме Бурятии величина отключения потребления составила около 60 МВт, в энергосистеме Забайкальского края - 10 МВт, - разъяснили в ОДУ Сибири.

После ввода в работу линий электропередачи, увеличивающих пропускную способность электрической сети, недопустимый режим был ликвидирован. После этого началось восстановление электроснабжения потребителей.

В 11:11 по московскому времени по команде диспетчера ОДУ Сибири были включены все отключённые потребители в Забайкальском крае. В 12:00 - в Бурятии.


отключение света
 
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