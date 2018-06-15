Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
В аэропорт у Улан-Удэ у одного из пассажиров рейса «Улан-Удэ - Пекин» в багаже было обнаружено четыре клыка медведя. Пассажир, гражданин России, следовал «зелёным коридором», тем самым заявив, что запрещённых товаров у него нет, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Однако при осмотре багажа, с применением рентген-установки «Фискан», изображение на экране монитора дало основание предположить, что сведения, заявленные пассажиром, недостоверны.
В ходе таможенного досмотра в багаже обнаружены четыре клыка бурого медведя.
Рыночная стоимость товара составила 9600 рублей.
Бурый медведь включен в приложение II конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – CITES (СИТЕС), поэтому для вывоза медвежьих лап необходимо разрешение.
Клыки этих животных обладают широким спектром действия и очень востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной китайской медицине. Считается, что данные средства оказывают укрепляющее и тонизирующее действие на организм.
В отношении гражданина России возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП. Материалы будут переданы для рассмотрения в суд для.
В аэропорту Улан-Удэ изъяли клыки медведя
Происшествия, Фото:
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