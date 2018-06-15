В аэропорту Улан-Удэ изъяли клыки медведя

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Медвежьи клыки очень востребованы в Китае



В аэропорт у Улан-Удэ у одного из пассажиров рейса «Улан-Удэ - Пекин» в багаже было обнаружено четыре клыка медведя. Пассажир, гражданин России, следовал «зелёным коридором», тем самым заявив, что запрещённых товаров у него нет, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Однако при осмотре багажа, с применением рентген-установки «Фискан», изображение на экране монитора дало основание предположить, что сведения, заявленные пассажиром, недостоверны.



В ходе таможенного досмотра в багаже обнаружены четыре клыка бурого медведя.



Рыночная стоимость товара составила 9600 рублей.



Бурый медведь включен в приложение II конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – CITES (СИТЕС), поэтому для вывоза медвежьих лап необходимо разрешение.



Клыки этих животных обладают широким спектром действия и очень востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной китайской медицине. Считается, что данные средства оказывают укрепляющее и тонизирующее действие на организм.



В отношении гражданина России возбуждено административное дело по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП. Материалы будут переданы для рассмотрения в суд для.





