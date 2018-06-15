В ангарскую колонию пытались доставить телефоны с зерном















Запрещённые предметы были спрятаны в грузе автомобиля, следующего в мукомольный цех учреждения, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.При досмотре транспорта в прицепе с зерном были обнаружены три полиэтиленовых свёртка, перемотанных клейкой лентой. Внутри находились 26 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств.В настоящее время оперативные работники колонии устанавливают личность отправителя незаконной посылки.