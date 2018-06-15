В ангарскую колонию пытались доставить телефоны с зерном

Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов
Запрещённые предметы были спрятаны в грузе автомобиля, следующего в мукомольный цех учреждения, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
При досмотре транспорта в прицепе с зерном были обнаружены три полиэтиленовых свёртка, перемотанных клейкой лентой. Внутри находились 26 сотовых телефонов и 6 зарядных устройств.
В настоящее время оперативные работники колонии устанавливают личность отправителя незаконной посылки.
Медвежьи клыки очень востребованы в Китае
Сотрудники исправительной колонии № 15 Ангарска пресекли доставку осуждённым крупной партии сотовых телефонов
Их обнаружила служебная собака Читинской таможни
За прошедшие сутки в Бурятии возникло 8 новых очагов возгораний
После вмешательства прокуратуры были заменены изношенные опоры высоковольтных линий электропередач
Огонь был ликвидирован до приезда пожарных
Инцидент произошёл в Октябрьском районе Улан-Удэ
Суд наказал его предупреждением
Здание ванного корпуса, спелеокамеру и пансионат незаконно передали частной компании
Она пыталась воровать всё, что можно, - от колбас до носков
Мужчины грубо нарушили требования пожарной безопасности
Женщина с двумя детьми просит у неравнодушных людей помощи
Стражи порядка просят внимательнее выбирать сайт для покупки путёвок
ДТП произошло сегодня днём
Был наказан врач-психиатр