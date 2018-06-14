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В Бурятии в тайге умирает молодой человек

В Бурятии в тайге умирает молодой человек
Происшествия, 
Он не может двигаться, упав с грузовика

В тайге на стыке Муйского и Баунтовского районов Бурятии срочно нужна помощь молодому человеку, получившему тяжёлую травму. Просьбу о помощи разместила в Facebook журналист Евгения Балтатарова.

- В тайге умирает молодой человек! Он получил тяжёлую травму, упав с грузового автомобиля. Похоже, что сломана шея. Он не может двигаться и еле дышит, - сообщила она.

Напарнику пострадавшего молодого человека пришлось несколько часов добираться до артели «Западная», чтобы позвонить по спутниковому телефону.

Сейчас родственники отправили в тайгу автомобиль высокой проходимости с врачом, но он будет добираться туда не менее 10 часов. Для спасения жизни срочно требуется вертолёт.

- Счёт идет на часы, но наша бюрократическая махина никак не хочет двигаться, даже когда на кону жизнь человека. Я обратилась в поисково-спасательную службу, они молодцы на самом деле, что-то делают, принимают участие, но средств у них для спасения человека на самом деле не так много. В службе дали телефон медицины катастроф, санавиации, у которых есть тот самый вертолёт, который сейчас нужен для спасения, но там отнеслись очень равнодушно. Наотрез отказались предоставлять какую-либо помощь, пока не будет диагноза. Как же мы, родственники здесь можем поставить ему диагноз, когда он в тайге? - пишет Евгения Балтатарова.

У пострадавшего парня трое маленьких детей.

На сообщение тут же отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, который сейчас находится в командировке в Японии.

«Сказали, что санавиацию отправят, - обнадёжила журналист. - Главное - успеть».



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