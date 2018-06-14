Огонь тушили больше часа
Сегодня в шестом часу утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Каменск по улице Промышленная горит здание Тимлюйского цементного завода.
- Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Огонь повредил крышу здания. Пожар потушили в половине восьмого утра девять человек и четыре единицы техники.
Справка:
Тимлюйский цементный завод был построен в конце 1940-х годов после предварительной разведки Еловского месторождения известняка и Тимлюйского месторождения глины. В 50-е годы общая мощность предприятия достигла 300 тысяч тонн цемента в год.
В 1963 году Право-Еловский карьер известняков был остановлен. Основной сырьевой базой для завода стало Таракановское месторождение.
В 1990-х и начале 2000-х промышленный объект не раз менял собственника. В 2005 году ООО «ТимлюйЦемент» вошло в состав холдинга «Сибирский цемент».
В настоящее время производственная мощность Тимлюйского цементного завода составляет 800 тыс. тонн цемента в год, выпуск продукции ведется мокрым способом, в качестве технологического топлива используется каменный уголь.
В Бурятии горел Тимлюйский цементный завод
Происшествия, Фото:
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