В Бурятии горел Тимлюйский цементный завод

Огонь тушили больше часа



Сегодня в шестом часу утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Каменск по улице Промышленная горит здание Тимлюйского цементного завода.



- Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Огонь повредил крышу здания. Пожар потушили в половине восьмого утра девять человек и четыре единицы техники.



Справка:



Тимлюйский цементный завод был построен в конце 1940-х годов после предварительной разведки Еловского месторождения известняка и Тимлюйского месторождения глины. В 50-е годы общая мощность предприятия достигла 300 тысяч тонн цемента в год.



В 1963 году Право-Еловский карьер известняков был остановлен. Основной сырьевой базой для завода стало Таракановское месторождение.



В 1990-х и начале 2000-х промышленный объект не раз менял собственника. В 2005 году ООО «ТимлюйЦемент» вошло в состав холдинга «Сибирский цемент».



В настоящее время производственная мощность Тимлюйского цементного завода составляет 800 тыс. тонн цемента в год, выпуск продукции ведется мокрым способом, в качестве технологического топлива используется каменный уголь.





