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Жителя Иркутской области будут судить за поджог леса

Происшествия, 
Житель Усть-Удинского района предстанет перед судом за повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнём

6 мая 2018 года обвиняемый неподалеку от деревни Лобагай решил очистить земельный участок поля от сухой прошлогодней травы путем её выжигания под последующий сенокос. Однако порывом ветра огонь перекинуло в лесной массив.

В результате были повреждены лесные насаждения на особо защитном участке леса на территории Усть-Удинского лесничества общей площадью 13 га. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил более 36 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Усть-Удинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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суд лесные пожары
 
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