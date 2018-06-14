Жителя Иркутской области будут судить за поджог леса

Житель Усть-Удинского района предстанет перед судом за повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнём



6 мая 2018 года обвиняемый неподалеку от деревни Лобагай решил очистить земельный участок поля от сухой прошлогодней травы путем её выжигания под последующий сенокос. Однако порывом ветра огонь перекинуло в лесной массив.



В результате были повреждены лесные насаждения на особо защитном участке леса на территории Усть-Удинского лесничества общей площадью 13 га. Ущерб, причинённый лесному фонду Российской Федерации, составил более 36 тыс. рублей.



Уголовное дело направлено в Усть-Удинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

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