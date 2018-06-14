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В Иркутске осудили обчистивших ювелирный магазин воров

Происшествия, 
В Иркутске осуждены мужчины, специализирующиеся на магазинных кражах

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы воров. С сентября по декабрь 2016 года они совершили ряд краж из магазинов и офисов в Иркутске, Новосибирске, Тулуне. Преступления совершались одним и тем же способом – путем взлома жалюзи и оконных рам монтировкой, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Так, в декабре 2016 года воры проникли в помещение магазина «Царские Кладовые» в Иркутске и похитили ювелирные изделия на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Деньги, добытые преступным путем, делили между участниками группы, при этом часть денег оставляли на общие расходы.

Суд приговорил участников организованной преступной группы к различным срокам наказания – от 3,4 лет лишения свободы условно до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С учётом полного возмещения вреда суд в отношении двоих обвиняемых уголовное преследование прекратил в связи с примирением с потерпевшими.

суд кража
 
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