В Иркутской области тракториста осудили за хищение топлива на 270 тысяч

Зиминский городской суд признал тракториста виновным в мошенничестве



Преступление произошло в 2017 году, когда мужчина трудился трактористом-машинистом на одном из сельскохозяйственных предприятий, сообщили в пресс-службе Зиминского суда.



С 1 мая по 18 августа мужчина, обманывая кладовщиков, стал воровать дизельное топливо. Он приезжал для заправки трактора, но в путевые листы вносил большее количество дизельного топлива, чем нужно.



После этого выезжал за пределы предприятия и полученное им сверх нормы дизельное топливо сливал из бака и затем продавал. Всего мужчина похитил 7812 литров стоимостью 269 541 рубль.



В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, заявив ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.



Суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику.



В результате суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Кроме того, он должен будет выплатить весь ущерб.



