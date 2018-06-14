В Иркутской области тракториста осудили за хищение топлива на 270 тысяч

Зиминский городской суд признал тракториста виновным в мошенничестве
Преступление произошло в 2017 году, когда мужчина трудился трактористом-машинистом на одном из сельскохозяйственных предприятий, сообщили в пресс-службе Зиминского суда.
С 1 мая по 18 августа мужчина, обманывая кладовщиков, стал воровать дизельное топливо. Он приезжал для заправки трактора, но в путевые листы вносил большее количество дизельного топлива, чем нужно.
После этого выезжал за пределы предприятия и полученное им сверх нормы дизельное топливо сливал из бака и затем продавал. Всего мужчина похитил 7812 литров стоимостью 269 541 рубль.
В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, заявив ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.
Суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику.
В результате суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Кроме того, он должен будет выплатить весь ущерб.
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