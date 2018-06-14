Нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Братском районе Иркутской области
12-го июня, в 12:45 на просёлочной дороге неподалеку от Калтука 17-летний подросток на полном ходу выпал из кузова автомобиля Nissan Atlas. Известно, что 26-летний водитель грузовичка двигался со стороны Братского водохранилища в сторону поселка Калтук, сообщает портал «Город».
Пострадавшего экстренно госпитализировали в поселковую больницу, но спасти ему жизнь не удалось - юноша скончался.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование, уточняет «Город».
В Иркутской области подросток выпал из кузова грузовика и погиб
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