В Иркутской области подросток выпал из кузова грузовика и погиб

Нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Братском районе Иркутской области



12-го июня, в 12:45 на просёлочной дороге неподалеку от Калтука 17-летний подросток на полном ходу выпал из кузова автомобиля Nissan Atlas. Известно, что 26-летний водитель грузовичка двигался со стороны Братского водохранилища в сторону поселка Калтук, сообщает портал «Город».



Пострадавшего экстренно госпитализировали в поселковую больницу, но спасти ему жизнь не удалось - юноша скончался.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование, уточняет «Город».



