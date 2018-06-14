В Улан-Удэ на пожаре в гараже погибли два человека

Неосторожность при курении в машине стала причиной трагедии













Возгорание было ликвидировано в течение двадцати минут, угрозы другим строениям не было. В результате пожара гараж выгорел изнутри, сгорел автомобиль. Для тушения пожара были задействованы 1 пожарный автомобиль, 6 человек личного состава.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, следственные органы. Погибшими оказались мужчина и женщина, уточнили «Байкал-Dailу» в СУ СКР по Бурятии.Возгорание было ликвидировано в течение двадцати минут, угрозы другим строениям не было. В результате пожара гараж выгорел изнутри, сгорел автомобиль. Для тушения пожара были задействованы 1 пожарный автомобиль, 6 человек личного состава.

В Улан-Удэ дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, унёсшего жизни двух человек. Их тела были обнаружены при тушении пожара в гараже. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.Капитальный гараж в Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелся сегодня утром. На момент прибытия пожарных, гараж горел изнутри.- В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух человек без признаков жизни, - сообщает ГУ МЧС по республике.