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В Улан-Удэ на пожаре в гараже погибли два человека

В Улан-Удэ на пожаре в гараже погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Неосторожность при курении в машине стала причиной трагедии

В Улан-Удэ дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, унёсшего жизни двух человек. Их тела были обнаружены при тушении пожара в гараже. Предположительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. 

Капитальный гараж в Железнодорожном районе Улан-Удэ загорелся сегодня утром. На момент прибытия пожарных, гараж горел изнутри.

- В ходе тушения пожарными были обнаружены тела двух человек без признаков жизни, - сообщает ГУ МЧС по республике. 

Погибшими оказались мужчина и женщина, уточнили «Байкал-Dailу» в СУ СКР по Бурятии. 

Возгорание было ликвидировано в течение двадцати минут, угрозы другим строениям не было. В результате пожара гараж выгорел изнутри, сгорел автомобиль. Для тушения пожара были задействованы 1 пожарный автомобиль, 6 человек личного состава. 

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории, следственные органы.
 
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