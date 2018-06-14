Каждое третье преступление совершается в общественных местах
За 5 месяцев в Бурятии зарегистрировано почти 10,4 тысячи преступлений, это на 13,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Число зарегистрированных преступлений возросло во всех районах Улан-Удэ: в Советском – на 28,7%, Железнодорожном – на 23,2%, Октябрьском – на 29,7%.
Наблюдается рост числа преступлений также в 10 сельских районах: Баргузинском, Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском, Окинском, Еравнинском и в городе Северобайкальске.
На 13,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений (1979 против 1743 прошлом году).
Наблюдается увеличение числа краж – на 23,4%. В том числе с проникновением в жильё – на 16,6%, карманных краж – на 36,1%, хищений сотовых телефонов – на 49,4 %.
Показатель раскрываемости преступлений в республике составил 54,8%.
- По-прежнему, в общественных местах совершается практически каждое третье преступление (3,7 тысячи), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Несовершеннолетние совершили 314 преступлений, что составило 5,8% от общего числа раскрытых преступлений. Ранее совершавшими преступления лицами совершено 3,6 тысячи преступлений. В состоянии алкогольного опьянения совершено почти 2,5 тысячи преступлений, что составляет 45,3% от числа раскрытых преступлений.
В республике произошло 391 дорожно-транспортное происшествие, из них в Улан-Удэ – 213. Погибло 29 человек (в аналогичном периоде прошлого года – 38), ранено 513, как и годом ранее.
Преступность в Бурятии выросла почти на 14%
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