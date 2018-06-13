В Бурятии подросток избил брата до разрыва селезёнки

Парни разодрались, разгружая навоз
В одном из сёл Еравнинского района двое приёмных детей, 17-ти и 16-ти лет, разгружали навоз. В какой-то момент между ними произошла ссора: старший начал предъявлять претензии, что младший плохо раскидывает удобрение по полю.
- Старший ударил по животу второго, в результате чего тот получил разрыв селезёнки. Спустя некоторое время ему стало плохо, он был отправлен в больницу, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.
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Происшествия, Фото:
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