В Бурятии подросток избил брата до разрыва селезёнки

Парни разодрались, разгружая навоз



В одном из сёл Еравнинского района двое приёмных детей, 17-ти и 16-ти лет, разгружали навоз. В какой-то момент между ними произошла ссора: старший начал предъявлять претензии, что младший плохо раскидывает удобрение по полю.



- Старший ударил по животу второго, в результате чего тот получил разрыв селезёнки. Спустя некоторое время ему стало плохо, он был отправлен в больницу, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев.



За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

