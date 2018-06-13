На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника

















Пожару был присвоен второй повышенный ранг вызова. В ходе ликвидации возгорания улан-удэнские пожарные эвакуировали охранника с мансардного этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- Сообщение о пожаре поступило ночью. Звонивший сообщил, что горит двухэтажное здание по улице Геологическая. Когда пожарные прибыли на место, полностью горела кровля. Сотрудники МЧС России сразу же приступили к тушению пожара и поиску находящихся в здании людей. Из окна мансардного этажа по трехколенной лестнице был эвакуирован мужчина, охранник, - рассказали о произошедшем в Главном управлении МЧС.



Всего на ликвидацию пожара было привлечено 8 единиц техники, 30 человек личного состава. В результате пожара огнем повреждены офисные и складские помещения на общей площади более 170 кв.м. Погибших и пострадавших на пожаре нет.



- Сейчас на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания. После проведения осмотра и пожарно-технического исследования будет выявлена причина пожара, - сообщил старший дознаватель ОНД по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Леонов.

