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На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника

На крупном пожаре в Улан-Удэ спасли охранника
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Стали известны подробности крупного пожара, уничтожившего цех сборки мебели

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ночью, 12 июня, на улице Геологическая произошёл крупный пожар в складских помещениях. Огонь уничтожил цех по сборке мебели. 





Пожару был присвоен второй повышенный ранг вызова. В ходе ликвидации возгорания улан-удэнские пожарные эвакуировали охранника с мансардного этажа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

- Сообщение о пожаре поступило ночью. Звонивший сообщил, что горит двухэтажное здание по улице Геологическая. Когда пожарные прибыли на место, полностью горела кровля. Сотрудники МЧС России сразу же приступили к тушению пожара и поиску находящихся в здании людей. Из окна мансардного этажа по трехколенной лестнице был эвакуирован мужчина, охранник, - рассказали о произошедшем в Главном управлении МЧС.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 8 единиц техники, 30 человек личного состава. В результате пожара огнем повреждены офисные и складские помещения на общей площади более 170 кв.м. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

- Сейчас на месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже здания. После проведения осмотра и пожарно-технического исследования будет выявлена причина пожара, - сообщил старший дознаватель ОНД по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Алексей Леонов.
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