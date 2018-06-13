Следствие распространило изображение неизвестной женщины
Следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области опубликовал изображение разыскиваемой женщины. В сообщении не говорится, подозреваемая она или могла быть свидетелем по уголовному делу, возбуждённому по статье «Убийство матерью новорожденного».
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта утром на остановке общественного автотранспорта «Иркутский областной онкологический диспансер» был обнаружен пакет, в котором находилось тело младенца без видимых телесных повреждений. Ребёнок был доношенным, живорождённым.
Следователи изучили записи с окрестных камер видеонаблюдения. На записях видно, как женщина, идущая со стороны улицы 1-ой Ключевой, проследовала в аптеку по улице Фрунзе, 20. В аптеке она пыталась приобрести лекарственный препарат.
На вид ей около 40 лет, рост примерно 170-175 см, волосы светлые, была одета в чёрный пуховик длиной до колен с капюшоном.
Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, сообщить в следственный отдел по Куйбышевскому району по телефону: 8 (395-2) 24-09-53, 89501488881 или 02.
В Иркутске разыскивают женщину по делу об убийстве новорожденного
Происшествия, Фото:
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