Всё произошло на глазах другого ребёнка
12 июня в 1,5 км от посёлка Чунский в Иркутской области на заброшенном карьере произошёл обвал грунта; землей засыпало 12-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По предварительным данным, около 15 часов ребёнок без разрешения взрослых направился на песчаный карьер. Играя там, он выкопал яму, после чего произошёл обвал грунта и мальчика засыпало землей.
Произошедшее видел другой ребёнок, который тут же позвал на помощь взрослых. Тело нашли сотрудники МЧС России вместе с добровольцами.
Следователи устанавливают собственника карьера и лиц, отвечающих за его использование.
В Иркутской области 12-летнего мальчика насмерть засыпало землёй
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