В минувшие выходные в УМВД по Чите обратилась 38-летняя женщина, у которой украли деньги с банковской карты
Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сказал, что необходимо установить обновление на терминал. Однако для проверки работы оборудования необходимо отправить небольшую сумму, которую неизвестный обещал вернуть сразу после операции. Потерпевшая выполнила требования звонившего, однако позже обнаружила отсутствие на счету 4950 рублей.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские убедительно просят граждан быть бдительными и напоминают основные правила, которые помогут предостеречь.
- Во-первых, ни под каким предлогом не следует сообщать данные банковских карт, код доступа и пароли посторонним лицам. Во-вторых, необходимо проверить информацию, которую вам сообщили. Позвоните родным, в банк, в пенсионный фонд и т.п., а лучше обратитесь в учреждение лично. В-третьих, не бойтесь прервать контакт с собеседником. У вас будет время обдумать сложившуюся ситуацию и принять правильное решение, - призывают в полиции.
Читинка поверила в обновление терминала и лишилась денег
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