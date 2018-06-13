В Забайкалье директор детского центра фиктивно устроил супругу

На бывшего директора возбудили уголовное дело



Сегодня в отношении бывшего директора Борзинского центра детско-юношеского творчества и спорта возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



- Установлено, что директор муниципального учреждения фиктивно трудоустроил свою супругу на должность своего заместителя по административно-хозяйственной части, которую ранее занимала его невестка. Достоверно зная, что супруга фактически не приступила к работе и не выполняет свои функциональные обязанности, он выплачивал ей заработную плату, тем самым причинив ущерб бюджету муниципального района «Борзинский район» в общей сумме более 45 тыс. рублей. В это время обязанности заместителя директора выполняли другие работники учреждения, - уточнили в прокуратуре.



Сам директор и его жена уволились из муниципального учреждения по результатам финансовой проверки, который были вскрыты многочисленные нарушения.

