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Житель Якутии осуждён за нападение на полицейского

Происшествия, 
Мужчина пьяным хулиганил в поезде

Могочинский районным судом Забайкальского края рассмотрел уголовное дело жителя города Нерюнгри Якутии. Он признан виновным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

28 февраля этого года мужчина, следовавший в пассажирском поезде № 77 сообщением «Нерюнгри-Хабаровск» на вахтовую работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в вагоне.

За мелкое хулиганство на него сотрудник транспортным полиции составил протокола об административном правонарушении. Пассажир начал публично оскорблять его, а затем пнул ногой по телу. После этого он был снят с поезда и привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 700 рублей.

За совершение уголовно наказуемых преступлений суд назначил мужчине штраф 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
 
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